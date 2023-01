Adele

A pesar de que Adele comenzó a trabajar en su segundo disco durante los inicios de su primera relación amorosa, después de 18 meses de creación fallida, y sumado a que lo que iba resultando no satisfacía a la cantante, la relación terminó. La forma que encontró la cantante de enfrentar su sentimiento de desamor fue componiendo un disco que logró 31 millones de copias vendidas.

Varias canciones del álbum “21″ le cantan a la tristeza debido a la ruptura, pero la cantante aseguró no atender a los que la creyeron “débil” o “miserable” por cantar sobre su duelo, sino estar convencida de la influencia que esta experiencia tuvo en ella, sobre todo por el crecimiento personal y los aprendizajes con respecto a lo que ‘quiere de una relación’.

“Él era genial. Pero nunca iba a funcionar (…) Después de mucho tiempo, merece algo de crédito porque hasta ahora él ha sido la persona que ha tenido un mayor impacto sobre mi vida”, publicó la Revista Vogue. De hecho, el álbum continúa ocupando el primer lugar en la lista de los álbumes más vendidos del Siglo XXI.

Una de las canciones más populares de este disco es “Rolling in the deep”, que según el baterista Leo Taylor, “no es más que el del corazón de la propia artista a punto de explotar de rabia”. El músico le dijo a la Agencia EFE que para hacer que el sonido de la batería “creciese físicamente en la habitación”, construyeron en el estudio un “túnel” con tres tambores bajos, “experimentaron” con las cajas y el resto de las piezas, y las acompañaron con “pisadas” y palmas”.

(Vea también: Canción de Shakira a Piqué dio hasta para una dura parodia: “Te voy a hacer vudú”)

Taylor Swift

La historia que cuenta la cantante sobre la composición de la canción “All to well”, describe un día en el que se sentía “rota” y entró al estudio de grabación, en el que no estaba sola, y comenzó a tocar acordes espontáneamente. Acordes que, además, se repitieron varias veces.

Al percatarse, los músicos que la acompañaban hicieron lo propio para seguirla en una serie de ensayos y exploraciones que terminaron en la canción en mención. Se dice que su letra se inspiró en su relación con el actor Jake Gyllenhaal, ya que, según los fans, en su video hay varias referencias de detalles que habían sido publicados sobre aquella relación.

“Y sé que hace tiempo que se acabó/ y que la magia ya no está más aquí/ y yo podría estar bien/ pero no estoy bien en absoluto”, canta Swift en esta canción

Algunos de los detalles que sus seguidores resaltan con respecto a la canción y Gyllenhaal, es la bufanda mencionada: “Dejé mi bufanda allí en la casa de tu hermana /Y todavía la tienes en tu cajón incluso ahora”, debido a que la pareja fue fotografiada durante el Día de Acción de Gracias de 2010, y ella usaba este accesorio. También porque, a pesar del paso del tiempo, hay fotos en las que el actor sale a la calle con una misma bufanda, que además es muy parecida a la que usaba Swift el día ya mencionado. Este aspecto, además de que la cantante sumó unas líneas sobre su diferencia de edad (él tenía 30 y ella 21), y la duración de la relación (unos cuantos meses), son, para muchos, muestras claras de que es un sencillo que se originó en el despecho.

El video de la canción, que además se dio con motivo de su relanzamiento, cuenta con 82,056,247 vistas, y fue publicado el 12 de noviembre de 2021. A tan solo doce horas de su estreno, el video ya contaba con 12.5 millones de vistas. Este video fue tan exitoso debido a la expectativa que generó: varios días antes de la fecha del estreno se comenzó a hablar de nuevos detalles sobre esta ruptura.

(Le puede interesar: Canción de Shakira con Bizarrap: en redes se viralizó supuesta reacción de mamá de Piqué)

Carla Morrison

La cantante reconoció que durante la promoción de “Mientras dormías”, estaba atravesando una crisis en su relación de pareja. Contó que, debido a la ruptura, compuso canciones como “Déjenme llorar”, un título que recuerda las veces en las que, para ayudarla, sus familiares y personas más cercanas, le aconsejaban no llorar y apelar a “su fuerza”.

La cantante le dijo a portal Sonica.mx, que a pesar de que las lágrimas revelaban su fragilidad en ese momento, no lo interpretó como un rasgo de “debilidad”, sino de humanidad.

“Carla nos confesó (a todos sus seguidores) hace no mucho que ser cantante, compositora y artista ocurrió ‘por mero accidente’, se sintió triste un día y usó todo ese amasijo de sentimientos para hacer poemas que luego se transformaron en canciones, no estudió música y cuando lo intentó no funcionó del todo, pero su corazón seguía buscando formas de desahogarse, ella siguió buscando cómo expresar y sacar de ella todo eso que le dolía por dentro y su proyecto, sus canciones, sus discos, se sostienen a punta de eso, de la humanidad que lleva por dentro”, registró Radiónica, en un texto escrito por Mariel Bejarano Vásquez.

El video de esta canción, publicado hace 11 años, cuenta con 337,547,960 de vistas en YouTube.

Lee También

Joaquín Sabina

Este músico y poeta español, que en 2021 obtuvo el premio Grammy Latino a la excelencia musical, empezó su carrera en 1978 y ha incursionado en géneros como el pop, el folk, la ranchera y el rock. Su discografía cuenta con canciones como “19 días y 500 noches”, “Contigo”, “Y sin embargo”, reconocidas por sus letras dedicadas al desamor y el despecho. “Amor se llama el juego” podría destacarse como uno de los sencillos que más han marcado, no solo a sus seguidores, sino al mismo artista. El tema fue escrito para su disco “Física y Química”, lanzado en el año 1992, y dedicado a la madre de sus dos hijas. Una canción que jamás ha sido tocada en sus conciertos, según dice, por lo “difícil y emotiva”.

Natalia Lafourcade

Debutando en el puesto doce en la lista de los Billboard Latin Albums en el año 2015, el disco Hasta la raíz de la mexicana Natalia Lafourcade, ganadora de dos premios Grammy, es quizás uno de los trabajos más elogiados y conocidos de la cantante por sus hondas referencias a los sentimientos y al desamor. Entre sus canciones se destacan “Nunca es suficiente”, “Para qué sufrir” y “Lo que construimos”.