La canción titulada ‘BZRP Music Session #53′ es presentada por el productor y DJ argentino Bizarrap ‘BZRP’ y la cantante barranquillera Shakira, actualmente, luego de 24 horas del lanzamiento ya posee 32 millones de reproducciones en YouTube convirtiéndose en un éxito rotundo.

(Vea también: Shakira habría montado ‘bruja’ mirando a la mamá de Gerard Piqué: “Da miedo”)

El éxito de Shakira y Bizarrap

Esta sorpresiva colaboración se produce justo cuando la colombiana Shakira pasó por una separación dolorosa en 2022 con el exjugador del Barcelona, Gerard Piqué luego de 12 años de estar juntos. La barranquillera llegó a un acuerdo con el equipo legal de su expareja en el cual beneficiará a las partes conjuntas y sobre todo a sus hijos.

Luego de sus éxitos musicales ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’ la colombiana volvió a lanzar sus dardos contra su expareja, la novia actual del exfutbolista del equipo culé, Clara Chía y Montserrat Bernabeu, exsuegra de la barranquillera a quienes les dedica partes de su nuevo trabajo musical.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifiques, mastica y traga (…) Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te sal-pique”.

O en otra parte dice: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Antonio de la Rúa, exnovio de Shakira apoya a la cantante

El argentino le dio ‘me gusta’ al post de video que subió a la barranquillera, aunque después lo borró, al parecer le sigue teniendo cariño a su expareja con la que compartió 11 años de relación y de vida.

La pareja que se separó el 10 de enero de 2011, hace exactamente 12 años, después de ponerle fin en una separación que parecía amistosa. Sin embargo, días después Antonio inició una demanda contra la cantante por 78 millones de euros (más de 397 mil millones de pesos colombianos) por su trabajo como mánager durante el tiempo que estuvieron juntos.

Pese a la demanda Shakira triunfó en la batalla legal con su ex y cada uno siguió con sus respectivas vidas.

Shakira conoció a Piqué en el Mundial de Sudáfrica 2010 y fruto de su relación nacieron sus hijos, Milan y Sasha, por otra parte, el abogado y exmánager de Shakira, Antonio de la Rúa conoció a la modelo y DJ caleña Daniela Ramos con la que tuvo dos hijos y de la que se separó en 2018.

Cabe recordar que durante el noviazgo de la cantante con De La Rúa, se mostraba muy enamorada y es por ello que le dedicó el tema ‘Día de enero’ y además apareció en algunos de sus videos musicales antes del ‘Waka Waka’.

(Lea también: [Video] En qué etapa de la tusa estaría Shakira, según psicóloga: “Es bastante difícil”)

ANTONIO DE LA RUA LE DIO LIKE AL POST DE LA SESSION DE SHAKIRA. CERRAME LA 4 QUE ESTAMOS TODOS pic.twitter.com/ro4KUBF8W2 — 𝙏𝙝𝙚 𝙈𝙤𝙣𝙜𝙤𝙤𝙨𝙚 ⭐⭐⭐ (@House_Mebarak) January 11, 2023

¿A qué se dedica Antonio de la Rúa?

Por otro lado, De la Rúa dejó a un lado la música y se volcó a los negocios hoteleros.

Según Vanity Fair, el argentino vive en vive en Alemania y allí dedica buena parte de su tiempo al desarrollo de proyectos de hostelería en diferentes países, como en la Riviera Maya, donde estableció Be Tulum, un alojamiento de cinco estrellas en el que dormir cuesta unos 1.500 euros por noche.

También tiene propiedades en las Bahamas y en otros países donde ha entregado vida y corazón a las apuestas hoteleras.