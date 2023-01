El estreno musical de la cantante barranquillera desató todo tipo de reacciones entre sus fanáticos. Muchos lo vieron como una estrategia de ‘marketing’, mientras que otros apuntaron a que aún estaba sufriendo por su ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué —quien apareció con irónica frase—.

Aunque no lo menciona directamente, una serie de referencias e indirectas permitieron vincular al español con el tema musical. Incluso, Clara Chía —actual novia de Piqué— también fue relacionada con el mismo.

“Esto es pa’ que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice una de las estrofas más directas de la canción.