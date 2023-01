La ‘BZRP Music Session #53’ de Shakira y Bizarrap se posicionó como tendencia número uno en plataformas digitales y acumula más de 36 millones de reproducciones en Youtube, en menos de 24 horas de estreno.

(Lea también: Madre de Piqué metió la pata y mostró su apoyo a Shakira; descuido en redes la delató)

La canción ha provocado millones de reacciones por los picantes mensajes de la colombiana contra Gerard Piqué y su novia, Clara Chía, a quien tildó de Twingo y de Casio, lo cual provocó la reacción de las marcas involucradas.

Desde presentadores y periodistas, hasta famosos ‘streamers’ como el español Ibai, han expresado sus opiniones sobre la sesión de Shakira y el productor argentino Bizarrap. Todos parecen respaldar a la cantante y hasta han apropiado sus potentes frases para bromear con situaciones de la cotidianidad.

Christian Daes, el COO de Tecnoglass, empresa que logró hito en ventas en 2022, aprovechó una de las estrofas que más impacto provocó entre los seguidores de la artista colombiana para bromear con su esposa, Carla García.

“Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, es una de las frases de la canción, y fue la elegida por el empresario para hacerle el chiste a su pareja.

“Las mujeres ya no lloran sino que facturan, dice Shakira, pero la mía no factura ni llora…. gasta. Shaki, ¿le podrías incluir una pequeña estrofa en la nueva canción? Sorry, Cally”, escribió Daes.