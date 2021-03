green

En entrevista con el programa ‘SuperLike’, del Canal RCN, Shaira dio a conocer varios detalles de su vida, entre ellos su gusto por los hombres mayores.

En el magacín de entretenimiento le preguntaron a la joven cantante, de 17 años, a quién le gustaría robarle un beso.

“Yo tengo gustos muy raros, a mi me gustan mayores, entonces de pronto dicen: ‘Shaira, podría ser tu papá’, entonces mejor no”, respondió con miedo a lo que podrían decir si respondía directamente un nombre.

Sin embargo, la presentadora de ‘SuperLike’ quedó con la duda a qué tan mayores se refería Shaira, pues ella no ha cumplido la mayoría de edad. “De 30… Uy, ojalá no me vayan a matar”, agregó la artista luego de revelar que le gustan los treintones.

En esa misma entrevista, Shaira reveló que tiene una cirugía en su cara y que se la hizo porque cuando era más pequeña se pegó 2 veces en la nariz y tenía una ‘gibita’. Sin embargo, aseguró que no se practicaría más intervenciones porque así como está, se gusta.

Por último, comentó que admira mucho a Christian Nodal por lograr todo su éxito tan joven y dijo que hace algún tiempo tenían la promesa de casarse, pero ahora el cantante mexicano es novia y está muy enamorado de Belinda.

