Luego del éxito que consiguieron al trabajar juntos en ‘Tusa’, Karol G volvió a colaborar con Ovy On The Drums, solo que en esta ocasión invitaron a Danny Ocean para formar una tripleta ganadora, con la que tentaron a la suerte y quisieron saber si “¿tiene miedito o qué?”.

Reik y Christian Nodal supieron mezclar su despecho de una forma excepcional, así lo registraron en ‘Poco’, un lanzamiento con el que las baladas y la música regional mexicana llegarán a lo más profundo y sensible de los corazones rotos.

Además de arriesgarse a hacer cumbia y enamorar con su guitarra, Camilo Echeverry decidió poner a bailar a su ‘Tribu’ y colaboró con ‘El Alfa’ en el tema ‘Bebé’, una bachata romántica con la que los pies se mueven por sí solos.

Desde Super Amigos Records llegó Relyd Molina con algunos bocados de ‘Sushi’, tema con el que el músico pretende romper las expectativas y superar los números obtenidos con ‘La juma’.

Con el lanzamiento de su disco ‘El último tour del mundo’, Bad Bunny estrenó ‘Yo visto así’, tema que se encuentra en la tendencia número uno de YouTube y, con menos de 24 horas al aire, ya tiene más de 11 millones de reproducciones. La grabación contó con personajes como Sofía Vergara, Ricky Martin, Karol G y hasta Ruby Rose.

‘Te faltó quererme’ es lo nuevo de la cantante colombiana Luisa Nicholls, pese a que para muchos el tema se ajusta a las relaciones de pareja, la artista cuenta con esta letra cómo ha sido su vida sal tener un padre ausente.

Luego de la polémica que produjo el viaje de Kevin Roldán a Cartagena, pues se rumoró que allí había surgido un romance con Luisa Castro, se dio a conocer la razón de fondo de la visita, la grabación del sencillo ‘Otra noche’, en el que colaboró con Juan de Dios Pantoja.

El cantautor colombiano Martinez le apostó a los ‘beats’ urbanos en ‘Fácil’, sencillo para el que lo acompañó Jambene, el artista venezolano más codiciado del momento. La pieza fue producida por Bastian Martínez.

Ben Carrillo es un artista con raíces guatemaltecas y estadounidenses que ha escrito canciones desde que tiene 10 años y su experiencia quedó comprobada en ‘Tequila’, pieza en la que expuso parte de su experiencia personal.

Sebastián Yatra dejó de lado el pop y sus sonidos urbanos para sumergir a sus seguidores en la magia de la Navidad, así lo demostró en la versión que hizo de ‘Santa Claus Is Comin’ To Town’.

Al igual que el artista colombiano, Danna Paola le apostó a la época en que las familias se reunen, se respira amor y en la que los mejores regalos son los momentos. La mexicana puso su granito de arena para alegrar a todos con la versión de ‘All I Want For Christmas Is You’.

Desde argentina, llegó ‘Loco por ti’, canción que nació de la improvisación del músico Marc August, que aprendió a tocar guitarra desde que tenía 13 años y se volvió un amante de los sonidos que, con el tiempo, complementó con sus fraseos.

Para cantarle a los ‘Malditos celos’, Ache, artista caleño; y Anonimus, de Puerto Rico, se unieron y crearon el tema que pretende convertirse en el himno de las relaciones tóxicas que se cerraron y se sepultaron.

Cazzu, Mechi Pieretti y La Joaqui estrenaron ‘Solita’, canción que trae letras empoderadoras y que incitan a liberar la sexualidad de la mujer, a dejarla de ver como una carga y empezar a percibirla desde el amor propio.

Luego de recorrer cientos de escenarios con su música, La Toma regresa a la escena con ‘Ella’, una canción dedicada a la mujer y a su esencia. El estreno es un aplauso vocal para todas aquellas que aman desde la verdad.

Prince Royce celebró sus 10 años de trayectoria musical con el lanzamiento de ‘Alter ego’, un álbum en el que sacó a relucir la capacidad vocal que tiene y la versatilidad que hay dentro de sus canciones. Del trabajo se desprende el tema ‘Es muy tarde’.

Alti The Cardio King, artista que sorprendió con los sonidos de su ‘Salsa’, entró pisando fuerte en la industria musical, a la que llegó no solo para entregar una propuesta innovadora, sino para impulsar los buenos hábitos y el amor propio.

Luego de debutar en la industria con ‘¿Qué paso?’, el dúo Bihana alzó la voz por todos los problemas que actualmente aquejan al país; desde su sentir expuso ese dolor que siente el pueblo con ‘Queremos paz’.

Se acerca la Navidad y Daniel Jaller lo tiene más que claro, por eso lanzó ‘Mi regalo’, canción para la que invitó a la agrupación Pasabordo. El tema habla de esos detalles que no son materiales y que llenan el alma.

Aria Vega aprovechó la pandemia no solo para sacar a flote su música, sino para sorprender al mundo con ‘A/B’, un EP del que se desprende el sencillo ‘Sin permiso’, que es una mezcla entre pop y reguetón. “Es más rico hacerlo sin permiso”, dice uno de sus estribillos.

‘Cajita de música’ es lo nuevo de la colombiana Val, quien combinó sonidos modernos con el pop clásico y un poco de reguetón. El video oficial del lanzamiento fue dirigido por Nicolás Tovar y Miguel Sánchez.