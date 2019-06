View this post on Instagram

Esta es una pequeña invitación a soñar con imposibles. ¡Léanla hasta el final! ———————— Estoy muy feliz de anunciarles esta “pequeña” participación que voy a tener en la película MEN IN BLACK INTERNATIONAL, para mí no es algo pequeño, es gigante.. un verdadero sueño hecho realidad. Hace unas semanas Lina, de mi equipo de trabajo me escribió que los creadores de la película estaban interesados en que yo fuese parte de ella. Desde niño crecí viendo las otras películas de MEN IN BLACK, o como le decimos en mi país HOMBRES DE NEGRO, entonces se imaginarán la avalancha de emociones que recorrían mi cuerpo… empezamos a buscar la forma de grabar la escena y mi familia RAZE no dudó ni un segundo en decir que sí, cuando les dejé saber que quería grabarlo con ellos, tenía que ser un logro para compartir en casa! Hoy es un hecho, somos parte de la cinta para la versión en America Latina! Un latino, colombiano, un soñador! 🇨🇴🇨🇴🔥🔥 QUÉ VIVA LA INMENSIDAD DEL UNIVERSO, LA GENTE QUE TRABAJA TODOS LOS DÍAS POR SUS SUEÑOS, QUE CREEN A VECES QUE YA ES DEMASIADO TARDE!!!! NO SE QUITEN!!! SIGAN SOÑANDO Y CAMINANDO POR SUS SUEÑOS, ELLOS ESTÁN AL OTRO LADO DEL MIEDO! Gracias a todos los que han hecho esto posible, especialmente a los que creyeron y siguen creyendo en mí.. y si vieron un micrófono por ahí, ya saben lo que viene 🤭🎤🔥