En una reveladora entrevista, el actor Sebastián Gutiérrez le contó a Diva Rebeca que una mujer se sobrepasó con él. “En mi casa siempre se habló de todo. El sexo no fue un tabú. Sin embargo, a los 13 años hubo un abuso de una mujer hacia mí, una mujer 10 años mayor que yo. Se enamoró de mí, me empezó a buscar. En ese momento no lo veía como un acoso, me halagaba que una mujer mayor estuviera detrás de mí. Yo estaba muy pequeño, al punto de que esa persona logra llegar a mi casa, yo la recibo. Esa persona intenta abusar de mí. Gracias a Dios, en ese momento no se me paró”, confesó el artista.

En un acto de valor, Sebastián decidió seguir contándole a Diva Rebeca esas experiencias que lo marcaron en su infancia. “Sí, hubo un abuso psicológico muy fuerte. Se repitió la situación con otras mujeres, pero gracias a Dios nos pillaron antes del acto. Todo eso me generó una vaina mental. Es muy difícil para un hombre concebirlo como un abuso. Uno tiene en la mente que el que abusa siempre es el hombre. No se suele ver una mujer abusando a un hombre. Tenía la presión de que yo debía estar feliz porque una mujer mayor, superguapa y superbella, quiera comerme. Yo no me di cuenta de que me pudrió la mente. Me llenó de mucho odio hacia las mujeres. Me volví supermujeriego”, sentenció Gutiérrez.

La conversación continuó y Sebastián aceptó que tuvo una época fuerte de desenfreno y esta situación lo hizo perderse en el camino. “Siendo actor desde pequeño siempre me pararon bolas. No fue difícil levantarme a una mujer. Ves a un niño que buscaba mujeres por Facebook y la que quería la tenía. Tuve una relación también donde me engañaron mucho. Me llenó de más odio. Tuve otra relación donde me hicieron y me hicieron mucho daño. Y ahí fue cuando decidí sanar mi relación con el sexo y las mujeres”, contó. Fue ahí cuando conoció a Dios y empezó un trabajo espiritual fuerte para sanarse y reencontrarse.

