¿’Pedro, el escamoso’ está divorciado? ¿Por qué no está con la doctora Paula? Ese es el gran interrogante que trae la tercera temporada de la historia del famoso personaje de una de las telenovelas más exitosas de la televisión Colombiana.

La actriz Ana María Trujillo habló con Carlos Ochoa, presentador y experto en telenovelas, en su cuenta @carlosochoatv y dio detalles de su personaje y de la serie.

Aunque se presenta como la segunda temporada de esta historia de Caracol para Disney y Telemundo, ya se había hecho una segunda parte llamada ‘Como Pedro Por su Casa’, donde Pedro estaba divorciado de la doctora Paula. Caracol reveló las primeras imágenes donde se confirmó que sí actuará Sandra Reyes y que la pareja está separada.

Ana María también contó cómo llegó este personaje a su vida:

“Mi manager Merce García me llama y le dije ‘ya es hora de volver’, antes no había querido volver porque yo nunca había podido ser mamá, y en República Dominicana me dediqué a ser mamá de mis hijas. Ya llegó un momento en el que se crecieron, Cata se fue de la casa se graduó se fue y july está más grande. Entonces le dije Merce yo quiero volver y ella me dijo bueno, eso fue como hace más de un año y no me paró bolas, pero después la llamaron de Caracol y le dieron el perfil del personaje y dijo no, pero si esta es Ana María, a Caracol le pareció ‘wow’ y dije de una, yo no sé por qué llegué a ese ‘casting’ diciendo esto es mío, igual me tocó hacer casting con Miguel, salí súper segura diciendo que eso era mío y fue mío”, aclara.