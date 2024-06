En una divertida entrevista con Diva Rebeca el actor Sergio Herrera decidió abrir las puertas de su vida para mostrar el complejo camino que ha atravesado hasta convertirse en un hombre apetecido por los canales de televisión. Su vida empezó en Apartadó y de allí tuvo que huir a Palmira. Ese desplazamiento forzado lo determinó.

Sergio reconoce que aunque fueron tiempos difíciles para él y su familia no entendía muy bien todo lo que le sucedía.

“Quizás no era consciente de tanto bololó. Uno en ese momento no piensa que estábamos trasladándonos por peligro sino que íbamos detrás de mi papá y mi mamá. No teníamos otra opción. Tengo que reconocer que fui afortunado, no tuve ausencias, en la casa siempre había un plato de comida”, señaló Herrera.