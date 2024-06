Carolina Cruz contó por primera vez, cómo fue su participación en el Concurso Nacional de Belleza en el año 1999, año en el que se consagró como reina la representante del departamento de Cundinamarca, Catalina Acosta.

Carolina Cruz habló de Catalina Acosta, Señorita Colombia 1999

Acosta, quien regresó al país por un tiempo, después de estar en México, era uno de los rostros más bellos del certamen, quien compitió por el primer puesto con Carolina Cruz, candidata que representaba al departamento del Valle y quien quedó de virreina nacional.

25 años después Cruz recuerda cómo fue ese momento para ella:

“Fue una experiencia divina, de las mejores experiencias de mi vida, me la gocé, disfruté y la pasé muy rico. En ese año competía con unas mujeres hermosas como Raquel Jaramillo; Señorita Caldas, Claudia Rey; Señorita Santander, Catalina Acosta, una mujer bellísima y divina, estaba también Karen Martínez, entre otras”.

La presentadora de ‘Día a día‘ indicó que el día del veredicto estaba muy nerviosa.

“No sé cómo no le quebré las manos a Catalina, yo salgo apretándole los dedos con mucha angustia. Llegó el veredicto final y ganó ella, una mujer bellísima que merecía ganar. En medio de mi inmadurez de mis 20 años de no entender nada, me fui al parque de las bandera y vi a los cartageneros y gente del Valle apoyándome”.

“El pueblo no escoge a la reina, el que lo elige es un jurado calificador internacional y vio en Catalina, una mujer que con su belleza podría calificar para representar al país en Miss Universo”.

Luego, contó: “La decisión me pegó muy duro, me fui al cuarto a llorar a comerme un ‘cheescake’ enorme porque mi diseñador Andrés Otálora me había traído de Miami. Me sentía muy triste y no quería salir”.

“Los medios de comunicación por ese entonces decían que me habían robado la corona, que me arrebató el título, pero no me robaron nada, Catalina era la ganadora por su belleza, intelecto, naturalidad y por ser tan amorosa. El jurado eligió muy bien e hizo una buena representación en Miss Universo”, dijo Cruz

“Hubo un tema de prensa y comunicación que nos alejó, nosotras nunca fuimos amigas y no fluyó para que tuviéramos una amistad. Pero, en algún momento trabajamos juntas y nos respetábamos nunca nos faltamos al respeto”.

Hoy en día, Carolina no sabe mucho de Catalina Acosta, lo único que sabe es que hizo hogar y tiene familia y ha sido una mujer muy puesta en su sitio. Recalca su belleza y sus cualidades para ser una de las más completas de Miss Colombia.

