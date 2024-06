Carolina Cruz por medio de su pódcast: ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’ alojado en su canal de YouTube contó una anécdota sobre una relación pasada que no le trae muy buenos recuerdos.

Cruz indicó: “Hace mucho tiempo tuve una relación muy bonita, un hombre muy bello, un bacán, adorado, amoroso, queridísimo, pero tenía un defecto es que le gustaba el traguito y cuando se pasaba de tragos hacia cosas no muy chéveres”.

Después, reveló que cuando se encontraba pasado de tragos y veía que alguien se acercaba a ella en una situación social, su novio solía responder con violencia física hacía las personas que le pedían autógrafos, lo que a menudo resultaba en visitas a urgencias.

“Dure un buen tiempo con esa persona, yo era muy inmadura y era la persona con la que yo quería casarme y tener hijos y crecer”, dijo la presentadora.

Una de las situaciones que rebosó la copa de la relación fue cuando Cruz estuvo de viaje con su novio en un lugar del país.

“Ese día tuve que salir a trabajar y mi pareja se quedó tomando y pasando rico con unos amigos. Más tarde lo llamé al celular y me dice que se estaba tomando sus traguitos pero no lo escuché borracho”, dijo la presentadora.

Después la llamó para decirle que estaba en urgencias porque se había cortado un dedo. “Yo no entendía nada y me dijo que no fuera al hotel que fuera a urgencia de inmediato”.

Más tarde, Cruz regresó a la habitación del hotel y la llave no le servía, así que bajó a la recepción y le dijeron: “La estábamos esperando porque queremos que vea cómo quedó la habitación, no la hemos tocado hasta que usted llegara”.

Cruz entró a la habitación vio todo regado, el televisor estaba en el piso, había sangre por todo lado y hasta en el baño todas las cremas de la presentadora estaban regadas. “Parecía una pesadilla sin fin y tenía mucha pena con el hotel y me puse a llorar”.

“No se sabe si le dieron un trago pasado o qué, pero él llegó a la habitación y se acostó a las 6:00 p. m. cuando se levantó habían pasado algunos minutos y mi novio pensó que ya era de madrugada y como no me vio se enloqueció y empezó a tirar las cosas del cuarto, había sangre porque se había cortado con unas vidrios del piso”, contó la presentadora.

Luego, supo la dimensión del asunto y decidió terminar la relación con ese personaje. “Somos muy vulnerables cuando estamos en una relación toxica y enceguecido con relaciones donde no tenemos que camino tomar”.

