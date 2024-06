DIVA REBECA Por: DIVA REBECA

DIVA REBECA Visitar sitio

En entrevista con Diva Rebeca para su formato de entrevistas, el actor Sergio Herrera recordó lo difícil que fue entender que se veía distinto a sus compañeros de escuela.

“Es duro cuando te rechazan. Vas transitando con ese momento de aceptarse. Cuando niño, cuando llegué a Palmira me presentaron y a la media hora me cascaron por negro y fue ahí que me di cuenta de que era diferente”, dijo Herrera.

(Lea también: Carlos Manuel Vesga habló de su papel en ‘Devuélveme a la vida’: “Villano sin virtudes”)

El joven contó que se le hizo complejo relacionarse con las niñas después de que una de ellas le hicieran un fuerte desplante.

“Cuando ya estaba en primera la misma cuando uno toma la iniciativa de decirle a la niña que le parece bonita. Ella con toda la dulzura me dijo usted a mí no es que a mi no me gustan los negritos. Con la vergüenza que uno siente ante el rechazo uno piensa soy yo el que estoy mal”, explicó.

Como esas son varias las veces en las que Sergio entendió que su color de piel era motivo de comentarios racistas y ofensivos para algunos. El actor sentenció: “En la adolescencia estaba montando cicla por el bario. Un pelado Pateó el balón y me bajé de la bicicleta en la que iba y se lo di, le dije ¿jugamos? Me dijo a mí no me caen bien los negros y se fue. Es ahí donde uno dice es mi culpa, está mal ser negro y no lo puedo cambiar. Imagínate cuánto dura el proceso”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Herrera🧿 (@elsergioherrera)

(Vea también: Dónde queda hacienda en la que graban ‘Devuélveme la vida’; es a 3 horas de Bogotá)

Sergio, quien actualmente aparece en la novela ‘Devuélveme la vida’ (Caracol TV), vivió un duro proceso de aceptación. Que pudo sortear medianamente hasta hace muy pocos meses.

“Quise adquirir habilidades sociales y eso hizo que se complementaran y me hicieran ganar confianza en mí mismo. El discurso personal es -yo puedo-. Yo vine a entender que tenía ese algo al menos el año pasado. No es como que te levantes y te des látigo, llegan pensamientos intrusivos que lo hacen pensar ¿será que está mal estar negro?”, dijo el actor.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.