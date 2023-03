Óscar Rentería trabajó hasta esta semana en ‘El pulso del fútbol’ de Caracol Radio, como consecuencia de una controversial opinión frente al caso de la joven que denunció a Acharaf Hakimi, defensor del PSG, por presunta violación.

(Vea también: “No nos acompañará más”: Londoño habló al aire sobre salida de Óscar Rentería de Caracol)

En aquel momento, el periodista vallecaucano indicó que “una mujer sola no debía ir al apartamento de un futbolista”, porque “sabe lo que puede pasar”, lo cual causó malestar en varios sectores y colegas, quienes lo criticaron por justificar una presunta agresión y por ser “machista“.

Ante el escándalo, Rentería se defendió y acomodó su versión, al asegurar que sus palabras fueron malinterpretadas, ya que, según él, lo que dijo era con buena fe y a manera de prevención.

“Me sorprendió la decisión… Es algo que me tocó aceptar, pero que no compartiré, me voy por la puerta grande”, precisó.