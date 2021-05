green

Luego de la pérdida de su mascota, la humorista de ‘Sábados felices’ —que está estudiando para montar negocio— pensó que no volvería a recibir en su casa a ningún otro can, pero meses después le regalaron a Benito y, aunque su esposo no lo aceptaba del todo, se terminó encariñando.

¿Qué raza es Benito, el perro de ‘la Gorda’ Fabiola?

Como la humorista lo ha comentado en redes sociales, el can es un bulldog francés blue, raza que no es tan fácil conseguir en Colombia, pues normalmente son cruzados y así pierden su pureza.

Cabe mencionar que, gracias a un exitoso cruce, el perro de la actriz de comedia tuvo un primogénito, que ahora también hace parte de la familia y se llama Arturito; aunque apenas es un cachorro, el perro muestra un gran parecido con Benito.

A continuación, una foto de las mascotas de la familia Polanía Posada:

Características del bulldog francés blue, como el perro que tiene la humorista de ‘Sábados felices‘

La pureza del animal depende de su pelaje, como indica Demascotas, “el color de su pelaje es una mezcla de azul y de gris”; incluso, cuando el can se expone al sol, el tono de su pelo podría ver violeta.

El medio también informó que esta raza es alegre, cariñosa y juguetona; podría llegar a pesar hasta 14 kilos, pues suele ser muy musculosa. Debido a su tamaño los canes podrían adaptarse a espacios pequeños.

¿Cuánto cuesta un bulldog francés blue?

El precio depende de la pureza, tamaño y edad del animal, por lo que la mayoría de portales recomiendan que se contacte a un criadero especializado.

Según el mismo informativo, estos perros pueden costar entre 1.000 (más de $ 4,5 millones) y 4.000 euros ($ 18 millones); aunque se consiguen de precios más asequibles, es posible que no sean puros.

Aquí, un video que compartió la humorista en Instagram, en donde se ve a Benito y a Arturito jugando: