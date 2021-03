green

El pasado viernes 26 de febrero Reykon fue noticia por su discusión con el empresario y boxeador Joe Fournier en el bar de Miami llamado Kiki on the River.

El colombiano en ese momento, dijo al programa ‘La Red’, dijo que no tenía ni idea con quién se estaba enfrentando, pero que todo lo hizo porque Fournier estaba poniendo incómoda a su relacionista pública.

“Eso fue a las 7 de la noche, no fue que una rumba a la una de la madrugada, no, no, no. Era un sitio tranquilo y el man ya estaba como ‘tomadito’. Si hubiera estado con ella, a mi no me interesa, ella no tiene nada conmigo, pero yo la noté muy incómoda”, expresó el cantante de música urbana al magacín de Caracol Televisión.

Luego reveló que cuando se dio cuenta que se estaba sobrepasando con su amiga, fue a enfrentarlo y le habló en español. Luego, cuando varias personas lo rodearon, aceptó que le pegó un manotazo.

“Yo no sabía quién era, pero a mi no me importa. El respeto es el respeto”, indicó Reykon y agregó que al otro día se enteró que la discusión que tuvo fue con Fournier, un empresario de 38 años que hace un tiempo empezó a dedicarse al boxeo y ahora es campeón semipesado de la WVA con 8 peleas ganadas por nocaut y ninguna perdida.

“¿En qué me metí, ay juemadre, en qué me metí?”, fue lo que pensó el artista paisa, pero dice no arrepentirse porque estaba haciendo respetar a su representante pública.

“El tipo me escribe mensajes directos. Me está diciendo que vamos a un ring, es lo que siempre me dice por el Instagram. Yo solo le respondí una vez y le dije: ¿Cuál ring, por qué no lo arreglaste anoche?. El tipo está en esa tónica. Está ensañado conmigo, soy su objetivo militar”, finalizó entre risas en ‘La Red’.

