En Colombia ya se estrenó la segunda temporada de ‘La reina del flow‘, pero hay muchos otros países en los que hasta ahora están viendo la primera parte de esta serie colombiana.

En España, por ejemplo, Ibai Llanos, uno de los ‘streamers’ más populares de ese país, compartió en sus redes sociales un mensaje en el que exaltó esta novela que tiene un elenco nacional de lujo.

En su cuenta de Twitter que tiene más de cuatro millones de seguidores, el joven de 26 años expresó que ahora un nuevo televidente de ‘La reina del flow’, novela con la que Carolina Ramírez, su protagonista, se acercó al reguetón.

Mensaje de Ibai Llanos sobre ‘La reina del flow’

El ‘streamer’ español escribió en su red social que “yo no sé cómo ha pasado, pero me he enganchado a ‘La reina del flow'”, unas palabras por las que sus seguidores se alegraron, especialmente los colombianos. [Vea acá: Similitudes de ‘La reina del flow’ con ‘Pa’ quererte’; una pasó desapercibida]

Yo no sé cómo ha pasado pero me he enganchado a la reina del flow — Ibai (@IbaiLlanos) April 29, 2021

Aunque en Colombia él no tiene tanto auge como otros ‘streamers’ o ‘youtubers’ españoles, las personas que sí lo conocen o que han visto esta novela reaccionaron positivamente a estas palabras de Ibai.

¿Quién es Ibai Llanos?

Actualmente es la segunda persona con más audiencia en Twitch, una plataforma de transmisiones en vivo. Aunque él emite desde España, en Colombia tiene algunos espectadores que día a día disfrutan de su contenido de entretenimiento.

Su mayor reconocimiento en Latinoamérica es en México y Argentina, donde tiene mayor audiencia desde este lado del continente, aunque, según dice, el 60 % de las personas que lo ven están en su país.

Con 26 años, este bilbaíno ha tenido un impacto muy positivo en su país oponiéndose a la migración de españoles a Andorra para evadir impuestos, sus críticas a las casas de apuestas, los bancos y otros aspectos que lo han hecho tener un reconocimiento mayor.

Sin embargo, su experiencia profesional la ha obtenido narrando competencias profesionales de videojuegos, partidos de fútbol y otros eventos. Además, su auge es tan grande que ahora hace charlas con futbolistas famosos o cantantes de reguetón, uno de los géneros de los que más habla en sus transmisiones.

Actualmente, Ibai tiene 80 mil espectadores en promedio, aunque ha llegado a doblar o superar esa cifra, siendo 500.000 ‘viwers’ su máximo nivel de audiencia, récord logrado en la noche de año nuevo.