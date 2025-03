Lo dijo en una entrevista en ‘Entre valientes’, espacio digital de Tropicana. Recordó que en ese momento estaba extrañando la televisión y preciso lo contactaron de RCN para ofrecerle trabajo.

Alvira estaba indeciso, aseguró, pero desde el canal nacional le seguían insistiendo. Incluso, se reunió con el director del noticiero, el presidente del canal y otra persona, y allí le hicieron una oferta llamativa.

“Me pusieron el sueldazo, lo que yo siempre quería, que fue tener mi propio programa […], todo perfecto. [Le dijeron] ‘Esperemos un mes, renuncie, no queremos tener problemas con los Gilinski; renuncie, y al mes se viene para acá'”, narró el experiodista de Caracol.

El comunicador, entonces, habló con Gabriel Gilinski —dueño del Grupo Semana— para presentarle su renuncia, aunque sin mencionarle la oferta de RCN, y él lo comprendió, aseguró.

“Yo no le dije que iba para RCN, yo lo llamé, también temblando, y le dije: ‘Me voy a tocar puertas’. […] Entonces, me dijo: ‘Hermano, si yo fuera RCN me lo llevaría inmediatamente al prime, a las 7:00 de la noche’. Y se supone que yo iba para RCN”, contó.

Después de presentar su renuncia a Semana, avisó al canal y ahí celebraron su decisión, aunque le dijeron que iban a esperar un tiempo. Después de una temporada, Alvira se intentó comunicar, pero no le contestaron de inmediato.

“Les avisé a los de RCN que renunciaba y me dijeron: ‘Bien, buenísimo’. Empezaron a pasar los días y ellos dijeron: ‘Dese un tiempo para que no suene a que lo sonsacamos’. Yo esperé un mes, le escribo al presidente de RCN, no me responde, lo llamó, no me contesta y después me devuelve la llamada, horas después, y me dice: ‘No, es que tenemos un problema, la situación económica está jodida, los medios están en una crisis terrible’… Sientes que se te cae el mundo”, declaró.

El tolimense llegó a sentir temor por quedarse sin nada, pero por fortuna le salió una oferta para ser embajador de una marca por un año. Posteriormente, recibió más ofertas para trabajar en redes sociales y, a finales de 2024, se integró a la W Radio, emisora en el que tiene su propio programa, que también es transmitido por televisión.

