green

La presentadora —a quien Claudia Bahamón le contó que fue acosada por un cura— le recordó a la protagonista de la producción de RCN esta anécdota, que ella aceptó y dejó ver lo equivocada que estaba.

(Vea también: Isabella Santiago, de ‘Lala’s Spa’, aclara si habrá beso con Ricardo Mejía)

¿Por qué Isabella Santiago, de ‘Lala’s Spa’ le tenía miedo a las mujeres trans?

La venezolana le contó a la conductora que llegó a temerles a las integrantes de la comunidad LGBTI —a la que no pertenecen los semibisexuales— debido a los imaginarios absurdos de la sociedad, que le daban conceptos errados “de lo que es ser mujeres trans”.

“Gracias a Dios lo que hemos estado haciendo las mujeres ha ido cambiando. Para la sociedad ver a una mujer trans era como ver algo malo: es de la calle, tira cuchillo, es prostituta, trabaja en la noche, tira ácido, un montón de cosas”, reconoció la famosa.

Además, Isabella le dijo a ‘Rebeca‘ que todas esas ideas que tuvo fueron implantadas por la sociedad, pues realmente el prejuicio nace desde el entorno, pero la realidad es otra y está lejos de todo lo que le dijeron; ella pudo vivirlo en carne propia.

¿Qué piensa ahora Isabella Santiago de las mujeres trans?

La actriz, que vivió su transición a los 17 años y vive feliz con su proceso, comentó que la primera vez en que interactuó con una mujer trans quedó “impactada por la seguridad” que proyectaba; Isabella cree que la energía que proyectan “es diferente”

(Vea también: ¿Quién es Isabella Santiago, la actriz trans de la nueva novela de RCN?)

“Mira a una mujer trans empoderada y siente su energía: trasciende. Me di cuenta de que no era lo que que la gente decía”, agregó la artista que comparte escenas con Luly Bossa, quien confesó cuál es su nombre real y por qué no lo usa.

Aquí, la conversación que la famosa sostuvo con ‘Diva’: