green

A continuación, un resumen con lo que pasará esta semana en las novelas de RCN; solo a ‘Enfermeras’ le cambió la competencia por el estreno de la segunda temporada de ‘La reina del flow’ este lunes, ‘Pa’ quererte’ seguirá enfrentándose con ‘Desafío The Box’, ‘Lala’s spa’ contra ‘Pedro, el escamoso’, y ‘La hija del mariachi’ versus Noticias Caracol de las 11 p.m.

(Vea también: Coincidencia de nueva novela de RCN con ‘Pa’ quererte’ y ‘La reina del flow’)

Avance de ‘Pa’ quererte’, abril 26 al 30

Dany, luego de enterarse de que está embarazada, decide alejarse de Mauricio, y para lograr que él la olvide hasta le asegura que no lo ama como novio, sino solo como amigo.

Esto le rompe el corazón al diseñador, que había estado muy feliz porque pensaba que ya había recuperado al amor de su vida.

Y aunque vivirá ese triste momento, el protagonista también estará feliz porque, por fin, dio con el paradero de su hija, Isabel, y sabe que ella ya está de regreso a Colombia.

Esa dicha tampoco será eterna, porque a su regreso, María, la mamá de ‘Isa’, enfrenta a Mauricio con su abogada; no está dispuesta a perder la custodia de su niña.

En cuanto al resto de personajes, Jorge no estará muy contento con los regalos que la mamá de Lola les mandó; ‘Toño’ se dará un beso con la terapeuta; y Octavio tendrá problemas con Maximiliano, un hombre que regresó a la vida de Azucena.

(Vea también: En ‘Pa’ quererte’ no solo actúa novia de Julián Román, Juliette Pardau, su ex también)

Como dato curioso, el personaje que encarna a Maximiliano es Salomón Bustamante, que en la vida real es el esposo de la actriz que hace de Azucena, Laura de León.

Este es un video que publicó RCN en Twitter con parte de los adelantos, el resto de avances los ha mostrado el medio en sus comerciales de televisión, que además exhibieron que Octavio le pegaría un susto a más de uno porque aparentemente se enferma.

#PaQuererte | Dany toma una decisión muy importante que le rompe el corazón a Mauricio, ¿será lo mejor para los dos? 💔😯Nos vemos HOY a las 8:00 p.m. https://t.co/uGlwkY8WGx pic.twitter.com/yNW3hKaS5L — Canal RCN (@CanalRCN) April 26, 2021

Avance de ‘Enfermeras’, del 26 al 30 de abril

Sigue el dolor por la muerte de ‘Coco’ y una de las más afectadas es la enfermera María Clara, quien esta semana también continuará lidiando con la denuncia por el fallecimiento de otro paciente, pues una familiar está pidiendo indemnización.

Ese no será el único pleito con familiares de pacientes en el Hospital Santa Rosa, también tendrán uno por un hombre que no quiere cumplir la última voluntad de su allegado de donar sus órganos.

Al tiempo, Victoria manifiesta su intención de buscar recursos para volver a contratar a parte de los empleados que despidieron por culpa de una idea financiera de ella.

Ya externo al centro médico, Valentina y Andrés no estarían pasando por su mejor momento, y todo tendría que ver con la actitud de él y la forma en que maneja su vida con algunos excesos.

Sobre estos adelantos de la producción de RCN, que competirá contra ‘La reina del flow 2’ de Caracol, hay un video que se puede disfrutar aquí:

#Enfermeras | HOY a las 9:00 p.m. el personal de Santa Rosa, grandes amigos de Coco, no tendrán más que dolor en su corazón🙁🖤. No te pierdas el capítulo de esta noche https://t.co/CfvewVzDrB pic.twitter.com/Wi2Xhd8cNQ — Canal RCN (@CanalRCN) April 26, 2021

‘Lala’s spa’: qué pasará esta semana

Juan C. sigue dando información a las autoridades para que den con el paradero de Francisco Ponce y les dice que este se va a ver con Valentina Rincón.

No obstante, ‘Pachito’ le seguirá haciéndole el quite a la justicia, que lo busca por un delito que no cometió, y se mantendría cerca de Lala, que lo sorprenderá cuando, en una escena en la que están solos, le pide que se quite la camisa.

Sobre Lala, además, se sabe que ella y su mamá siguen teniendo problemas con la dueña del local donde tienen su peluquería, pues llega con su abogado y las autoridades con la intención de desalojarlas.

Esos detalles, así como el nuevo negocio que quiere montar Ingrid y el coqueteo de Mayo a Kevin, se pueden apreciar en esta grabación de RCN con parte de lo que sucederá esta semana en ‘Lala’s spa’:

#LalasSpa | Mayo está empezando a ser un poco más romántica con Kevin y de eso no hay duda🥰😍. Nos vemos HOY a las 10:00 p.m. https://t.co/w4Dmr1RPN6 pic.twitter.com/oiwL1nfKMZ — Canal RCN (@CanalRCN) April 26, 2021

Qué pasará en ‘La hija del mariachi’ en abril

La ayuda que Francisco Lara (o Emiliano Sánchez Gallardo) le está dando a don Carlos con los balances de Plaza Garibaldi, para ver si lo salva de una millonaria multa, lo dejarían al descubierto con su enemigo Javier Macías, que se entera de todo y empieza a decir que sus sospechas de que el mexicano es un impostor sí tienen fundamento.

Uno de los más preocupados con la ‘papaya’ que está dando Lara es su amigo Fernando, que le aconseja terminar el trabajo de don Carlos en el bar, y el de Rosario de la universidad, y volver a tener bajo perfil.

Respecto a otro mariachi, el ‘Coloso’, se sabe que sigue con su hijo ‘Roro’, niño que, después de escaparse de su casa, se saldrá con la suya para cantar en el bar, incluso quitándole el turno a su papá, pues sí que tienen personalidades muy parecidas.