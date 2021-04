green

Mediante una publicación en su cuenta oficial de Twitter, Felipe Arias invitó a las personas que tienen actualmente una entrada económica estable a que ayuden a las familias más afectadas con la crisis del coronavirus, que ha dejado a cientos de ciudadanos desempleados.

“Propongo que, quienes recibimos quincena o tuvimos ingresos este mes, ayudemos ésta semana a una familia en dificultades económicas, pagándole parte o todo el mercado o el arriendo”, escribió el presentador de Noticias RCN.

Arias, que estuvo hospitalizado luego de sufrir un paro cardiaco, puntualizó en la red social que esta iniciativa es individual y cada quien decide con que le pude colaborar a las personas que en verdad lo necesitan. Asimismo, señaló que en estos momentos lo mejor es estar unidos.

“Es una iniciativa personal y en silencio. Tú ubicas a alguien cercano, conocido, del barrio o de la calle que esté necesitado y le brindas esa valiosa ayuda. Servir al prójimo es lo único que nos hace grandes”, precisó.

Pese a que todavía tiene algunos inconvenientes físicos, Felipe Arias regresó el lunes pasado a las instalaciones del Canal RCN y volvió a presentar la emisión del noticiero del mediodía, como habitualmente lo hacía antes de sufrir el infarto.

El presentador ha asegurado que llegó a pensar que no iba hacer más periodismo en su vida y que no volvería al informativo debido a que creía que no tendría las mismas facultades físicas para desarrollar su oficio.

