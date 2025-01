Este lunes 27 de enero, luego de la captura de la también empresaria Daneidy Barrera Rojas, el caricaturista Matador se lanzó en redes sociales a defenderla y enviar un mensaje a la alta instancia judicial, que decidió mantener en firme la condena.

El creador de contenido expresó su apoyo y comunicó la sensación de impotencia que le causa la decisión de la Corte. Así las cosas, envió un mensaje y también especuló sobre que esto sería una cortina de humo.

“Hoy estoy con Epa Colombia, no me importa si es uribista o lo que sea, cometió un error pero capturarla con ese show mediático me parece una estupidez”, escribió junto al video que publicó Epa Colombia antes de ser capturada y llevada al búnker de la Fiscalía.