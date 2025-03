Andrés Ortiz le dijo a la revista Vea que la investigación de la muerte de Yenny Ariza, su madre se cerró por parte de la Fiscalía, pues no encontró pruebas de que se haya tratado de un homicidio, como la familia sospechaba.

La decisión del ente acusador no dejó feliz a ‘Los Patojos’ y, por el contrario, les sumó una preocupación, pues para reabrir el caso necesitan presentar nuevas pruebas, lo que implica dinero, aseguró Ortiz.

“Nos toca a nosotros volver a buscar las pruebas por nuestros propios medios, es muy complicado porque ya creo que eso era al mes o a los dos meses, ahora es muy difícil. Seis meses después uno de dónde va a conseguir pruebas. La gente que nos iba a ayudar se fue, la mayoría de gente dejó de ayudarnos, quedamos nosotros, con el dolor de mi hermano, de mi papá y el mío. Aún parece mentira todo esto. Es triste porque uno queda con muchas dudas, aún no hay respuestas de nada“, declaró en el medio.

Pero eso no es todo. Ortiz aseguró que por hablar del tema en sus redes sociales recibieron muy malos comentarios, pues hubo personas que los acusaron de querer sacarle provecho al caso.

“La gente piensa que uno se quiere lucrar con esto, que queremos reconocimiento, fama. No, lo único que queríamos era poder cumplir los sueños que teníamos con mi mamá, quiero cumplir los sueños que un día nos propusimos todos, que podamos hacer todo lo que un día dijimos sentados en una mesa, que tengamos nuestra casita propia”, agregó.

Incluso, otros se atrevieron a señalar a la familia como los responsables de la muerte: “[…] Nos han culpado mucho, nos dicen muchas cosas, ningún hijo se atrevería a eso, a pesar de los seis meses que han pasado aún hay malos comentarios. Es difícil llevar la situación”, dijo.

¿Qué pasó con la madre de ‘Los Patojos’ en Colombia?

Yenny Ariza apareció muerta en su casa, ubicada en el municipio Jesús María, de Santander, el 26 de agosto de 2024. Junto a ella había una carta, por lo que la primera hipótesis que se manejó fue que ella tomó una fatal decisión.

La familia no creyó en esa versión y pidió a la justicia encontrar los supuestos responsables. No obstante, la Fiscalía, al parecer, no halló pistas para hablar de un homicidio.

Los ‘influencers’ están intentando continuar con sus vidas y retomaron el contenido de humor en sus redes sociales.

