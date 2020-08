green

“No tengo por qué estarle diciendo a la gente si me da el permiso de darme picos en mi ‘putifiesta’, que realmente es un programa, no libreteado, pero sí armado por mí. […] Ni siquiera tomo tanto como parece, es más un espectáculo que lo que es en realidad. Si me la pasara borracha, no ahorraría para mi finca, mi camioneta, mi apartamento”, aseguró la exprotagonista en el espacio de Caracol Televisión, y minutos después añadió:

“Yo de eso tengo ‘rating’, el ‘rating’ lleva seguidores, los seguidores llegan a la empresa, la empresa lleva a las fajas, las fajas llegan a ventas y las ventas llegan a camionetica y finquita. ¡Qué me digan borracha no me importa! Yo me sigo llenando mis bolsillos, haciendo plata, teniendo bien a mi familia, estando bien yo. Entonces, ese es el negocio”.

Algo similar opina su papá, que tiene claro cómo debe reaccionar cuando cuestionan a su hija. Y es que, de acuerdo con la exparticipante de ‘Protagonistas de novela’, a su progenitor tampoco le afecta que le recriminen por el comportamiento de ella.

“A mi papá le dicen todo el tiempo: ‘Su hija es loca, su hija es loca’, pero mi papá sabe y dice: ‘¿Loca? Loca ella no es. Si ustedes supieran que le saca provecho a cada cosa que sube, a cada ‘putifiesta’; que a cada ‘like’ que tiene le saca provecho y es el dinero de donde subsistimos toda la familia. Ella no es ninguna loca, porque yo la conozco’. Ellos sabe que fuera de esos en vivo soy otra persona, dedicada a mi empresa, a mi hogar, a mi propio espacio, a conseguir mis cosas, ahorita a montar mi hotel”, relató Yina Calderón en la charla.

En sus declaraciones en el espacio de Caracol, la mujer también expresó que está blindada contra todas las humillaciones, pues ya ha pasado por muchas relacionadas con su cola y su mundo.

Sin embargo, también expresó que no se explica por qué a ella sí ‘le dan palo’ y a otros famosos, especialmente “cantantes de música popular”, ni los tocan.

“Como yo soy mujer, como yo sí lo muestro, entonces, el mío sí es un problema. Pero ellos no se tienen que desinfectar, ni desintoxicar, ni son inaceptables, como dijo alguna chica en la radio. ”, puntualizó Yina Calderón en ‘La red’, como se puede escuchar en el siguiente video con la entrevista completa.