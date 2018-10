En una entrevista que dio a Caracol Radio en julio, Angulo dejó claro que lo que permite la competencia internacional, no sería posible en nuestro país: “Colombia en su reglamento tiene claramente establecido que para venir y participar, una candidata tiene que ser mujer, haber nacido mujer. Y eso no lo hemos cambiado ni lo hemos pensado cambiar. La junta directiva no tiene pensado modificar eso”, dijo a la emisora.

Sin embargo, aclaró que la limitación no es porque él, particularmente, tenga algo en contra de la comunidad trans, sino que así son las reglas en el certamen nacional. “Y no tengo nada en contra de los transexuales, mañana si quieren hacer un concurso de transexuales, lo pueden hacer, faltaba más. Yo soy de pensamiento liberal, pero en el caso concreto del Concurso Nacional de la Belleza, la decisión es que tiene que haber nacido mujer, respetando a todos. Son las reglas de juego”, manifestó.

El controvertido tema dio para que varias candidatas dieran su opinión antes de la noche en que fue elegida Valeria Morales como la nueva Señorita Colombia, quien sigue en el ojo del huracán por su posición, que, aunque suavizó días después, llegó hasta España (uno de los dos países que enviará concursante trans) calificada como un ataque a Ángela Ponce.