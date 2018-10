View this post on Instagram

Nunca he querido pronunciarme al respecto de las declaraciones de #MissColombia sobre mi participación en @missuniverse, pero veo noticias, vídeos y fotos donde utilizan recortes de entrevistas anteriores con el titular “Ángela Ponce responde a la Señorita Colombia” sin ser cierto. . Mi opinión con respecto a este tema es: . Yo si la respeto y respeto que esa sea su opinión, pero no quiero llegar a Miss Universo con ningún prejuicio hacia ella ni hacia ninguna otra compañera, quiero vivir una bonita experiencia y si ella quiere, dejarme conocer, así como yo quiero conocerla a ella. Nunca trataré de cambiar su opinión, pues esa no es mi función. Mi finalidad es dar a conocer mi realidad y hablar al mundo un poco sobre la educación en la diversad que es tan escasa, un factor importante y que sin duda terminarían con tanto bullying, prejuicios y violencia. . Pido respeto, tanto para mi compañera @valeriamoralesd como para mi.