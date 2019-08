green

La artista, que hizo de Cravis en ‘Garzón vive’, indicó en ‘La movida’ que todo se dio cuando, a los 24 años, estaba tomando un café y le dio “un dolor horrible” en el estómago.

“Entré al baño y tenía una pelota. Entonces, llamé a mi mamá y le dije: ‘Mamá tengo una pelota en el abdomen y no sé qué es, parece que le hubiera salido una nariz a mi estómago’”, recordó la famosa.

La madre le dijo que podía ser una hernia y un médico al que Diana visitó lo confirmó, pero además le indicó que debía hacerle una operación.

“Me operaron de urgencias y a los 15 días se dañó la cirugía”, rememoró la artista en el programa, y agregó:

“Me fui nuevamente al médico y me dijeron: ¡Ay, oye, lo siento! Quedaste supermal operada. Entonces, decidí no volver a hacer nada”.

Así pasaron unos seis años hasta que la situación se fue “complicando” más y, haciendo una obra de danza teatro, se le “estranguló” la hernia. “Y esa vaina sí duele”, expresó la celebridad en el espacio de RCN.

Ahí le volvieron a proponer que se operara, pero Diana no aceptó regresar al quirófano, pues ya le cogió hasta “cariño” a la cicatriz y teme a que le siga pasando lo mismo tras cada intervención.

“El médico me dijo que, como ya es la tercera vez que se dañó, ya no es una cirugía tranquilita, sino una malla reconstructiva del abdomen y son cinco años de recuperación. Pero yo digo, ¿yo qué voy a hacer en cinco años de recuperación? ¿No voy a hacer teatro? ¡Ay, no! Además, me van a operar y tiene la posibilidad de volverse a romper, entonces, ¡qué pendejada!”, narró Belmonte en la conversación, y puntualizó destacando algunos de los momentos en qué más la afecta la hernia.

“Y ya llevo así un montón de tiempo. Y sé que suena raro, pero cuando hay cambios de luna, no me pregunten por qué, pero a mí esa vaina me duele mucho. El hecho de toser, estornudar, ya es como ¡ay! Pero hay épocas en las que ni la siento. […] Y lo que hago es fajarme un montón, para yo estar tranquila y actuar con tranquilidad”, comentó.

La entrevista completa de Diana con ‘La movida’ se puede escuchar desde el minuto 1:01:35 de este video que compartió RCN en su canal de YouTube.