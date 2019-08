View this post on Instagram

😞 Hoy hace 20 años, un poco antes de las 6am, mi amigo German Campuzano (QEPD) me llamó a contarme que habían matado a Jaime. Justo la noche anterior, otro amigo de CM& me había gritado desde el otro lado del noticiero: “deje de andar con Garzón que la terminan matando a usted también”. Jaime y yo estábamos hablando del guion de una obra de teatro que teníamos en remojo, de unas “cuentas” que teníamos pendientes, de una tutela que acabada de ganar y de la conversación que había tenido con Castaño desde la carcel. Nos reímos y tal como lo hizo tantas veces, se fue sin despedirse. Aunque no pensé que ese sería nuestro último encuentro, algo no me dejó tranquila, pero lo dejé pasar… . Jaime se fue para ser inmortal. Nada que hacer; es el más grande referente e inspiración en nuestro pais. Siempre lo tendré en mi corazón y en un compartimiento de mi cabeza del que no logra salir. Tampoco quiero que lo haga. 🖤 #jaimegarzon #20anos