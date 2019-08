Hassam le dio el último adiós a su progenitora mediante un sentido mensaje en Instagram, y pidió a sus fanáticos que oraran por ella. Ahora, usó la misma red social para recordarla y subir una foto que para él es muy importante.

En la emotiva imagen aparece el humorista cuando apenas era un pequeño junto a Lucia Gómez, su mamá, quien lo abrazaba y posaba para la cámara.

“Esta foto la he publicado varias veces, pero hoy es realmente un recuerdo que vivirá en mí por siempre. Mi mamá no se fue, no se va y no se irá jamás”, fue que escribió en el post de la fotografía.

Ante esto, varios de sus amigos y ‘fans’ han aprovechado para darle el sentido pésame y enviarle fuerza por su duelo. Además, le dejaron mensajes de aliento para que luche contra su enfermedad.

