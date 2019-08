green

Por eso no solo compartimos las instantáneas (que están al final de esta nota), sino parte de la historia del que la famosa dice fue su “primer trabajo” y que puso muy felices a su padre y su hermano, pues Iván Cruz papá e Iván Cruz hijo (‘el Nene’) son “hinchas a morir” del América y la entrada de la celebridad como porrista les dio un beneficio, contó ella hace un tiempo, como se lee en Soho.

“En el colegio uno escogía una electiva y cuando yo estaba en primero de bachillerato —tenía 13 años— escogí porras. […] El director de nuestro grupo, Jimmy Aristizábal, también manejaba las porristas del América de Cali. Era el año 1992 y a ‘los Diablos rojos’ los dirigía ‘Pacho’ Maturana. […] Como siempre he sido muy alta, me eligieron para ser base de las pirámides y en las fotos siempre me ubicaban en la última fila. Cuando llegué con la noticia a mi casa, mi papá y mi hermano se pusieron felices ¿Cómo no? Si al ser yo porrista del América, ellos tenían entrada gratis a todos los partidos”, dijo Carolina, según la revista.

La que sí no estuvo muy contenta con el asunto fue la madre de Carolina, Luz María Osorio, pues le angustiaba la integridad de su hija, “a pesar de que en esa época no había barras como las de ahora”, rememoró la presentadora.

“A mi mamá siempre le preocupó lo que me pudiera pasar en el estadio, le daban miedo las cosas que me gritaban o que de pronto me pegaran un monedazo. […] La trasnochada también era un lío, ya que los miércoles los partidos terminaban casi a las once de la noche y al otro día tenía que madrugar al colegio. Las jornadas no eran fáciles, me tocaba responder por el estudio, las porras del colegio y las del América”, puntualizó la famosa en la vieja publicación.

Sin embargo, ni la preocupación de la mamá ni la dicha del padre y el hermano fueron tan largas, pues Carolina duró menos de un año como animadora de ‘los Diablos rojos’, dijo en 2015 en ‘Se dice de mí’ (minuto 5:32), donde no mostraron estas fotos de ella como porrista. (Las tomas están en un carrusel por lo que para ver las dos hay que dar clic en las flechas que salen sobre ellas o deslizar).