La ceremonia de los Premios Óscar 2023 ha dado de qué hablar y los trajes de cada celebridad no fueron la excepción. En redes sociales y algunos medios como el sitio online de moda “Mujer hoy”, han seleccionado los peores trajes u ‘outfits’ de los asistentes.

En la selección se encuentran los nombres de celebridades como Sandra Oh, Florence Pugh, Lesley Paterson, Salma Hayek, Halle Berry, Molly Sims, Ruther E. Carter y otros más.

Si bien algunos fanáticos consideran que les gustaron los trajes de sus ídolos, estos son algunos de los trajes de los que más se ha hablado y no precisamente con comentarios positivos.

Uno de los atuendos que más comentarios generó fue el vestido de la diseñadora de vestuario Ruther E. Carter (quien irónicamente ganó un premio Óscar por Mejor diseño de vestuario en Black Panther).

Ruth E. Carter ALWAYS brings the looks; it would be a little too elegant/simple if she didn't have the bright purple clutch and the bright pink lining pic.twitter.com/o8J0z9Sx8n

Otro caso fue el de la actriz iraní Shohreh Aghdashloo, quien lució un look que reivindica a las mujeres iraníes que luchan por su libertad. A pesar de este potente mensaje, fue un atuendo que también quedó en la lista de los peores trajes de la noche. Fue diseñado por Christian Siriano.

#ShohrehAghdashloo gets my vote every time. What a pure and empathetic woman she was when we met in London when she played the matriarch in Lorca’s House of Bernard’s Alba at the Almeida. Here is her stunning outfit for #Oscars2023 pic.twitter.com/0lp3fbWf8F

— RDJALILI (@SANTAMONICALADY) March 13, 2023