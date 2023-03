Para la edición número 95 el anfitrión fue el comediante, quien empezó el espectáculo presentando a algunos ‘miembros no oficiales’ del nuevo “equipo de crisis”, creado para evitar estallidos inesperados durante la ceremonia.

En el grupo incluía a ‘The Mandalorian’, interpretado por el actor Pedro Pascal; ‘Spider-Man’, con Andrew Garfield y Steven Spielberg.

(Vea también: Cuánto le han pagado al presentador de los premios Óscar; no es tanto como parecería.)

El presentador se burló de la acción de Will Smith cuando le dio una cachetada a Chris Rock durante la ceremonia del año pasado.

Otros de los miembros que también hicieron parte del “equipo de crisis” de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, mencionados por Kimmel, fueron: Michael B. Jordan en el personaje de Adonis Creed y Michelle Yeoh, con sus movimientos que la hicieron famosa en las películas de artes marciales de Hong Kong.

Finalmente, el ‘host’ terminó su monologo y dijo: “No habrá tonterías esta noche […] No hay tiempo para travesuras”.

Lee También

En su monólogo de apertura, bromeó y dijo que si alguien en la audiencia “comete un acto de violencia”, sería “premiado con el Óscar al mejor actor y se le permitiría dar un discurso de 19 minutos”.

Recordemos que el año pasado el actor Will Smith ganó el premio al mejor actor por su papel en ‘King Richard’, minutos después de haber golpeado en la cara al presentador de ese momento, Chris Rock, por hacer una broma sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith.

“If anyone in this theater commits an act of violence at any point in the show, you will be awarded the Oscar for Best Actor and permitted to give a 19-minute-long speech.” jokes host Jimmy Kimmel at the #Oscars. https://t.co/ndiKiHeOT5 pic.twitter.com/qofvMJ8ZD9

— Variety (@Variety) March 13, 2023