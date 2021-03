Un objeto de polémica en las redes sociales sobre esta premiación, que este año será virtual y usará inteligencia artificial, siempre ha sido el proceso de nominación. Varios artistas han alzado su voz contra la injusticia que tiene este evento a la hora de escoger los candidatos a llevarse el gramófono dorado.

El artista inconforme de este año es Zayn Malik, exintegrante de One Direction, que tuiteó su inconformidad con la gala que se aproxima: “A la mierda los Grammy y todos los asociados. A menos que se les dé la mano y les envíen regalos, no hay consideraciones de nominación. El año que viene les enviaré una canasta de dulces.”

Fuck the grammys and everyone associated. Unless you shake hands and send gifts, there’s no nomination considerations. Next year I’ll send you a basket of confectionary.

— zayn (@zaynmalik) March 9, 2021