La modelo recordó en la transmisión que la parte de pierna que le iban a amputar no era tan grande, pero cuando entraron a cirugía el especialista hizo cortes para ver hasta qué punto había circulación de sangre.

“Hizo un corte en el pie y no había sangre; en el tobillo, no había sangre; cortó por esta parte (la espinilla), le puso corriente al gemelo… el gemelo no tuvo ningún movimiento; tampoco por ahí servía mi pierna“, explicó Daniella, quien ya realiza sus terapias en casa.

Por lo anterior, el médico se vio en la obligación de retirar hasta la parte superior de la rodilla; respecto de esto, la exreina manifestó que lo importante para ella es “estar aquí, mejor dicho, viva”.

Durante el en vivo, Álvarez también dijo que Ricki, su hermano, y Lenard, su novio, han sido su gran apoyo en el proceso, pues son quienes más la ayudan a movilizarse y le dan fortaleza en todo momento.

“Creo que les he contado todo lo que no le he contado a nadie“, concluyó Daniella, que le envió un mensaje a la arquera del Real Santander que perdió su pierna.

