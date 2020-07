green

Apenas un par de días después de que se conociera la historia de Johanis Menco, arquera que se estrelló contra un vidrio en casa y a quien los cristales le rompieron la arteria femoral, haciéndole perder una de sus piernas, Daniella Álvarez le envió un mensaje para animarla en medio de la dura situación que vive, y que ella conoce porque está en el mismo proceso.

“Sé que estamos pasando por la misma circunstancia, tenemos una amputación. Sé que eres una persona deportista, igual que yo que siempre también he amado mucho el deporte, que me encanta bailar, pero quiero contarte que lo más importante es que estamos vivas y que lo más importante es saber que una amputación no nos quita la posibilidad de hacer lo que amamos”, inicia diciendo Daniella en el video que se ha replicado en varias cuentas de Instagram.

La Señorita Colombia 2011, mismo año en el que participó su colega Melina Ramírez, le explicó, a partir de su experiencia y el avance de su recuperación, que asó como ella, tendrá “una prótesis, una recuperación, una rehabilitación, y vamos a poder con esa prótesis hacer todo lo que queramos, que es lo más importante”.

Más adelante, Daniella, que ya está en casa y comenzó a hacer sus ejercicios de rehabilitación con ayuda de su hermano, le indicó que lo que debe hacer es aferrarse a la vida y a “la posibilidad de estar aquí, en este mundo, porque no nos podemos aferrar a nada, nunca. Ni a una pierna, ni a un brazo, ni una mano”.

El mensaje de la mujer que con su entereza ha inspirado a todo un país finaliza con la energía que la caracteriza e invitando a Johanis a no desfallecer, a seguir adelante con “fuerza, motivación, optimismo y nada de tristeza”.