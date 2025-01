De la misma forma en la que salen a la luz detalles personales de cantantes colombianos, el detalle sobre un famoso reguetonero quedó en evidencia durante una conversación en ‘Juanpis ‘show”.

¿A qué se dedica reguetonero Ñejo por fuera de la música?

Ñejo, controversial con sus apariciones, sorprendió con un emprendimiento en el que vende manillas por Internet, en una iniciativa que indicó pretende aportarle a animales en vulnerabilidad.

“Yo las vendo, esto es más simbólico. Con el dinero que se recauda, ayudamos a los perros de la calle”, afirmó en conversación con ‘Juanpis’, al darle uno de estos accesorios.

El rguetonero aseguró que las pulseras están en precios desde 20 dólares (aproximadamente 90.000 pesos colombianos), aunque las regala en otras ocasiones para promover su idea.

“Ayudamos a los perros, por lo menos, a que no los maltraten. Hay mucha gente que no está educada y los maltrata. Los perros son ángeles. A mí me han cambiado la vida mis perros”, remarcó.

¿Cómo fue la manilla que Ñejo le hizo a Karol G?

De hecho, Ñejo contó que le hizo una manilla de oro a Karol G, aunque para este caso el cantante puertorriqueño no explicó que la colombiana le pagó por ese detalle para ayudar a su emprendimiento.

Cabe recordar que Ñejo tuvo una pelea en el pasado con Nicky Jam, en medio de las situaciones anecdóticas que se presentan entre los artistas de este género musical urbano en la región.

Lo cierto es que la iniciativa no pasó desapercibida, mucho más porque es una faceta completamente distinta a la que tradicionalmente se les conoce a los reguetoneros y su estilo.

¿Quién es el reguetonero Ñejo?

Carlos Daniel Crespo Planas, más conocido como Ñejo, es un cantante y compositor puertorriqueño que ha dejado una huella imborrable en el género urbano. Conocido por su estilo único y su voz inconfundible, ha logrado conquistar a millones de fanáticos en todo el mundo.

Ñejo comenzó su carrera musical a mediados de los años 90, pero fue a principios de los 2000 cuando alcanzó la fama internacional gracias a su dúo con Dálmata, conocido como Ñejo & Dálmata. Juntos, lanzaron éxitos como ‘Tu cuerpo me llama’ y ‘Soy yo’, los cuales se convirtieron en himnos del reguetón.

Después de la separación del dúo, Ñejo continuó su carrera como solista, consolidándose como uno de los artistas más importantes del género. Ha colaborado con numerosos artistas reconocidos a nivel mundial, como Daddy Yankee, J Balvin y Wisin y Yandel.

