“Él no ha viajado a Bucaramanga a ver sus hijos porque todos sabemos que no se puede ni viajar, ni hay aviones, ni transporte. Ese es el motivo por el cual no ha ido a ver a sus hijos, pero seguramente cuando terminen estos días lo va a hacer”, aseguró la artista.

Como algunos igualmente se preguntan por qué el cantante sí logró salir de la finca en la que estaba para viajar a la casa de su novia a terminar de pasar el aislamiento, la famosa también dio a entender que fue con todo un protocolo y por la cercanía, pues estaban en el mismo departamento; es decir, no fue un traslado tan largo.

“[Jessi y su equipo] Llegaron a Antioquia. Estuvieron acá cerca a Medellín, en una finca, y cuando terminó sus 14 días de aislamiento [preventivo por haber estado en España] ya salió con todos los protocolos de seguridad, con la Policía y más custodiado que un berriondo. Entonces, ya se vino para mi casa”, dijo la intérprete.

