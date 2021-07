La respuesta la dio la artista en un ‘live’, luego de referirse a las opiniones relacionadas con el uribismo que tantos elogios y críticas le han generado a su esposo, el actor Jorge Cárdenas, y que hasta lo sacaron de los ‘sets’.

“¿Tú eres de esa línea?”, le preguntó el periodista de Noticias Caracol, y la estrella de la televisión (que ya contó la verdad de por qué se casó y se divorcio de ‘Jeringa’) le dijo: “Completamente”.

Pese a esa respuesta, el comunicador insistió: “¿Eres de derecha?”, y la celebridad lo reafirmó con un “totalmente”, aunque también se mostró en contra de la polarización y dijo respetar cualquier postura: “No pensamos igual, pero me parece chévere debatir y escuchar. Hay gente pensante, inteligente, que tiene otra postura y qué rico que nos encontremos en diferente momentos de la conversación a debatir algo sin ofender”.

Al ver tan firme en su posición política a la famosa, Juan Diego Alvira continuó: “¿Estás de acuerdo con la seguridad, con imponer el legado Uribe?”, y, entonces, Ana Lucía Domínguez aclaró: “No imponer, son palabras mayores, pero sí estoy muy agradecida con el expresidente por todo lo que hizo por nuestro país, de tener esa tranquilidad, esa seguridad”.

¿Guerrilla iba a secuestrar a Ana Lucía Domínguez y Amparo Grisales?

Para explicar su agradecimiento con Álvaro Uribe, la actriz, incluso, puso un ejemplo de una situación que vivió con la guerrilla en unas grabaciones, comparando lo que pasó después, cuando se aplicó la denominada seguridad democrática del exmandatario.

“Yo viví esa Colombia donde nosotros no podíamos salir a las carreteras, no podíamos ir a Girardot, a Medellín. De hecho, cuando estaba haciendo ‘Madre Luna’, con Amparo Grisales y Michel Brown, estábamos grabando en Girardot, en un río, en una locación muy bonita, y llegó la guerrilla a entrevistarnos, a ponernos problema, a amenazarnos. Cuando RTI llama al Ejército, le dicen; ‘Eso es zona roja, ¿ustedes por qué se metieron allá? No debieron entrar ahí; nosotros no podemos ir allá por ustedes’. Entonces, a los actores nos metieron en distintos carros, porque si nos secuestraban, si nos quedábamos en un carro, nos llevaban a todos. Yo era muerta del susto”, rememoró la celebridad.

Y continuó: “Realmente, yo viví esa época, y, después, viví la época donde estaba tranquila y podía grabar en muchas partes… Y me encontraba con el Ejército, y manitas pa’ arriba, y todo bien… estás bien, estamos aquí, estamos tranquilos, y eso a mí me parece que es más que la libertad en tu propio país, que puedas salir y viajar y conocer tu país. Creo que ahora es todo un tema, que no me corresponde”.

Estas declaraciones de la actriz, que ya destapó si estará en ‘Pasión de gavilanes 2′ o prefirió serie de Netflix’, se pueden escuchar desde el tiempo 1:11:19 del siguiente video de su ‘live’ completo con Juan Diego Alvira.