Kim Kardashian está acostumbrada a que casi todo lo que haga tendrá una gran repercusión en redes sociales, pues no más en Instagram cuenta con más de 200 millones de seguidores.

Sin embargo, cuando hay alguna polémica que tenga que ver con sus hijos, parece tener menos resistencia a la crítica y a los ‘haters’.

En las últimas horas, ella y su hija North West fueron tendencia luego de que la reconocida empresaria, que se está separando del cantante Kanye West y padre de sus hijas, presumió un cuadro que pintó la pequeña de 7 años.

La “obra de arte”, como la describió la integrante del clan de las Kardashian, fue puesta en duda por muchos internautas que no creyeron que una niña tan pequeña pinte tan bien, incluso un tuitero comentó que no podía ser cierto que North West pintara igual o mejor que Bob Ross, el reconocido pintor que se hizo famoso por sus programas de televisión.

Ante los miles y miles de comentarios diciendo que no creían en que la menor fue la creadora de ese cuadro, Kim Kardashian explotó y en una historia de Instagram les respondió a todos los incrédulos.

“North trabajó increíblemente duro en su pintura y tardó varias semanas en terminarla. Como madre orgullosa, quería compartir su trabajo con todos. Estoy viendo en mis redes a adultos que se preguntan si mi hija realmente pintó esto. ¿Cómo se atreven a ver a niños haciendo cosas increíbles y luego acusarlos de NO ser increíbles?”, agregó.

“¡Por favor, dejen de avergonzarse, dejen la negatividad y permitan que cada niño sea EXCELENTE ¡North West pintó esto!”, finalizó Kim.

the fact that a seven year old can paint better than me is amazing. i absolutely love this painting done by north west. @KimKardashian pic.twitter.com/xdtL7Rk4AK

— ariah barbara (@kuwonudreads) February 10, 2021