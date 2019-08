En su entrevista con la revista, la influenciadora explicó que pasó mucho tiempo viviendo con dos caras: “Una era ‘Pautips’, la que disfrutaba todo y estaba dichosa, y otra, la que se sentía sola y perdida. He tenido muchos problemas personales, sufrí un desorden alimentario y este ha sido un gran tropezón en mi vida, porque es como una pelea interna diaria para tratar de entender lo que me está pasando y cómo solucionarlo para poder superarlo”.

De igual manera, contó, como ya dijo en su video de ‘Adiós’, que ahora quiere modificar el mensaje que lleva a sus seguidores y mostrarse de una manera más real, así le de temor perder audiencia.

“Quiero tratar de romper los esquemas que hay en redes. Eso de que las mujeres solo pueden ser flacas y con cuerpo perfecto es una vil mentira”, dijo.

La joven ‘youtuber’ está convencida de varios cambios que quiere hacer en su vida, como estar más presente cuando comparte con amigos y familia, pues antes se la pasaba editando videos o haciendo blogs: “Me he encerrado, he dejado un poco las redes sociales, pero me he abierto más en el mundo real y he descubierto cosas increíbles, como estar presente”, detalló ‘Pautips’.

En septiembre, Paula lanzará nuevos productos con su línea de maquillaje y, mientras decide regresar con la misma frecuencia a YouTube, continuará generando contenidos para su cuenta de Instagram.