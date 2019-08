La clase que dará el protagonista de ‘Cómo perder a un hombre en 10 días’ será la de ‘Script to Screen’, que traduciría algo como ‘Guion para pantalla’ o lo que se conoce en varias facultades como ‘Guion para cine’.

El anuncio lo hizo la Universidad de Texas, la misma de la que McConaughey se graduó en 1993, a través de un trino en el que destacó al actor por su carrera y aporte personal a la institución.

La publicación de Twitter está acompañada por una foto de Matthew en una sala de clase con varios estudiantes a sus espaldas.

In recognition of his professional pedigree and personal investment in student success, Matthew McConaughey has been appointed a #TEXASMoody professor of practice. @McConaughey will continue to teach the #UTScriptoScreen class in @UTRTF. pic.twitter.com/9goKkc6U0A

