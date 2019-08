View this post on Instagram

Estoy feliz!!! Desde el próximo martes 3 de septiembre estaré con ustedes en la emisión central de @noticiasrcn Los espero a las 7:00 de la noche. A mis nuevos compañeros gracias por la bienvenida!!! @jessdelapena @elcantantedelgol @lauraacunaayala @jaramillojuaneduardo @felipearias71 @juanlozano_r @josemacevedom