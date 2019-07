View this post on Instagram

De la mano de Juán Lozano, a quien admiro como profesional y amigo, empiezo una etapa laboral en mi nueva casa @noticiasrcn Muy pronto estaré todas las noches en la emisión de las 7:00pm haciendo lo que más me gusta: contándoles lo que pasa día a día en nuestro país y en el mundo. Los espero!!!