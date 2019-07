Durante la más reciente emisión de ‘Lo sé todo’, programa de Canal 1, la actriz aseguró que su peor ‘oso’ lo hizo en ‘Duro contra el muro’, y que aún no entiende por qué aceptó ir al concurso; allí los participantes debían explotar su agilidad para superar una serie de obstáculos.

“Lo vestían a uno como un salchichón, era como una vaina pegada. […] Había un momento en el que uno pasaba como por un hueco y no pasé, me quedé atorada por gorda, fue horrible. La peor experiencia”, detalló.

Además de lo traumático de su participación, los presentadores del concurso tenían un “humor pesado“, se rieron de lo ocurrido y salió de allí llorando.

“Ellos burlándose, pues porque era su trabajo, pero si me están oyendo: ‘Desgraciados, eso no se hace’“, declaró, y luego agregó que le pidió a su mánager que no quería que pasaran el capítulo.