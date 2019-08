Durante su presentación en los Video Music Awards del lunes 26 de agosto, en donde J Balvin se alzó con un galardón, la cantante interpretó ‘Slide Away’, tema que lanzó luego de que se conociera que se separó del actor australiano Liam Hemsworth.

Aunque la canción es sí misma expresa cómo se siente Miley y por qué decidió poner fin a su matrimonio de menos de un año, llamó la atención que para finalizar su ‘show’ modificó la línea “You’re right, we’re grown now” por “You’re right, I’m grown now”, lo que traduciría “Tienes razón, he crecido (o ahora soy adulta)” en lugar del original “Tienes razón, hemos crecido (o somos adultos ahora)”, se puede escuchar en el video que abre esta nota.

Durante la premiación, Miley fue vista muy cerca de Kaitlynn Carter, la amiga con quien fue vista dándose besos en Italia, un día después de que la noticia de su separación le diera la vuelta al mundo.

A pesar de que algunos la han acusado de haberle sido infiel a Liam, Miley aclaró que no fue por eso que su relación terminó, con una serie de trinos que hizo la semana pasada.

A continuación, el audio original de ‘Slide Away’.