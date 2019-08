Así se puede ver en el video que compartió la famosa cadena en su canal de YouTube, en donde se aprecia el sensacional baile de Alyson Stoner, la misma chica que en el 2002 participó en el icónico clip de Elliott.

Lo más curioso de su aparición en el espectacular ‘show’ que dio Missy en los premios MTV fue que ni siquiera ensayó su baile, según lo que respondió a un usuario en Twitter que le hizo la pregunta sobre su preparación.

“Hablemos de hechos rápidos. HitHat [el coreógrafo] me contactó un día antes, dijo “haz lo tuyo” y luego fue hora del ‘show’. Pero esos movimientos nunca dejan tu sistema”, trinó Stoner.

Let’s talk quick facts.. HiHat hit me up a day before to jump in, said “do your thing” and then it was showtime. 😅😳🙏🏽💁🏻‍♀️ But those grooves don’t leave your system. ❤️ https://t.co/N1ufMVu2uv

— Alyson Stoner (@AlysonStoner) August 27, 2019