Después del revuelo que generó el contenido que publicó con fecha del 25 de agosto, en el que se despedía temporalmente de YouTube para “curarse” y trabajar en su salud mental y en el desorden alimenticio que padece, la influenciadora subió varias historias a Instagram para tranquilizar a sus seguidores.

“No pensé que fuese a hacer tanto drama todo eso […] Tengo que dar un poco de contexto con este video, porque los medio se están aprovechando y están cambiando completamente mis palabras y esto se está yendo para donde no es”, se escucha decir a ‘Pautips’, antes de explicar que el emotivo estado en el que la vieron sus fans era en el que estaba hace un par de meses, y no correspondía a la realidad que vivía el pasado lunes que compartió el video, aunque eso nunca lo dijo ni en la grabación, ni en la descripción de su publicación.

Captura YouTube @Pautips

“Este video lo grabé aproximadamente hace dos meses, cuando todavía estaba en Los Ángeles. No lo había subido porque empecé mi tratamiento y no quería que eso se interpusiera en mi tratamiento, entonces me esperé hasta ahorita para subirlo […] Fue para que entendieran el contexto de que iba a estar en un tratamiento, y por eso iba a dejar de hacer videos ahí”, añade la joven en sus nuevas declaraciones.

De igual forma, da un parte de tranquilidad sobre su salud, para quienes se han preocupado y le han dejado decenas de mensajes de aliento: “Ya llevo un tiempo en el tratamiento, yo en este momento no estoy como estaba en ese momento, inclusive ya me siento mejor de ánimo, estoy aquí con mi familia, he subido de peso y ya voy muy adelantada”.

‘Pautips’ también detalló que a lo que le decía “adiós” era a Los Ángeles, ciudad en la que estaba viviendo, aunque al igual que con YouTube, allá también tiene planeado regresar, así que más que un adiós, se podría decir que lo que estaba dando era un hasta luego.

Y aunque efectivamente se piensa tomar una pausa en la plataforma de videos, aseveró que seguirá subiendo contenido a Instagram mientras continúa con su tratamiento, pues las dos cosas no son excluyentes.

Las explicaciones de ‘Pautips’ sobre el video de ‘Adiós’ se pueden escuchar en la siguiente recopilación de sus historias: