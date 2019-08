Paula Galindo, mejor conocida como ‘Pautips’, explicó que necesita dedicarse tiempo para solucionar varios de los problemas físicos y emocionales que sus seguidores han conocido mediante su canal de YouTube, donde anunció la que sería una pausa en su carrera en la plataforma de videos.

“Necesito tiempo para mí, para recuperarme, para descansar, para curarme, porque no puedo seguir así. Poco a poco les he ido compartiendo en redes sociales que no estoy bien, que igualmente tengo momentos depresivos, que lo del trastorno alimenticio sigue ahí”, indicó la influenciadora en su video de despedida.

‘Pautips’ expresó que tras postergar durante mucho tiempo su decisión, no seguirá compartiendo contenido en su canal para así tener el tiempo para “recuperarme completamente y volver aquí con muchas más ganas”.

La joven aseguró que espera “volver con la cabeza en alto” y contar su testimonio respecto a cómo ella pudo superar todos esos problemas que la llevaron a tomarse una pausa.

“Ojalá cuando todo esto termine yo pueda venir aquí con la cabeza en alto y les pueda decir que sí se puede salir de una adicción, de un problema mental, de un trastorno alimenticio, de la depresión. Cuesta pero se puede”.

Al citar un versículo de la biblia, la joven manifestó:

“En este momento yo no me amo, yo no hago cosas que son de amor. Necesito recuperarme, escucharme, así eso me haga parar de trabajar un tiempo, así eso me haga cambiar sencillamente toda esa mentalidad que hasta yo misma ayudé a formar”.

Dicho esto, la youtuber invitó a sus seguidoras a no fijarse en estereotipos como los relacionados con cuerpos perfectos y dietas, los cuales ella también ha alimentado desde sus redes sociales, según sus propias palabras.

“He intentado tapar todo lo que pasa detrás mío siendo siempre muy feliz en cámara porque yo quiero que ustedes sean felices”, añadió.

La influenciadora también anunció que se muda de la casa en la que vive en Los Ángeles, Estados Unidos, pues se acerca el fin de su contrato allí. La Joven pidió no culpar de su decisión al también youtuber Sebastián Villalobos, con quien compartía apartamento desde comienzos del año pasado.

‘Pautips’ es una de las youtubers más populares en Colombia y quien más devenga en el país por sus videos en la plataforma. De acuerdo con YouTubeList, sus ingresos anuales superan los 22 mil euros, es decir, cerca de 85 millones de pesos.

La bogotana recibe al año, de parte del gigante de Internet, Según RCN Radio, la suma de 131 millones de pesos al año por ese tipo de contenidos.

Vea aquí el video completo: