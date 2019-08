A pesar de que Paula Galindo es una de las influenciadoras más famosas en América Latina, decidió darle un hasta pronto a su canal para poder sanar sus desórdenes alimenticios y estar bien para sus seguidores, según la W Radio.

“Necesito tiempo para mí, para recuperarme, para descansar, para curarme, porque no puedo seguir así. Poco a poco les he ido compartiendo en redes sociales que no estoy bien, que igualmente tengo momentos muy depresivos, que lo del trastorno alimenticio sigue ahí y lo mejor para mí y ustedes es recuperarme completamente para volver con más ganas”, mencionó la empresaria en un video.