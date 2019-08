Lo primero que deben hacer los usuarios es comprobar el estado de la batería, es decir, inspeccionar cómo se encuentra la pila porque las baterías se van degradando con el tiempo hasta que dejan de funcionar, según iPadtizate.

Para poder comprobar esto los usuarios tendrán que ir a ‘Ajustes’, ‘Batería’, ‘Salud de la batería’ y allí podrán ver el estado en el que se encuentra. Si el porcentaje es inferior al 80%, es hora de remplazarla, mencionó el mismo medio.

Otro ‘tip’ para alargar la batería es ver qué aplicaciones están consumiendo la mayoría de carga. Para poder hacerlo los usuarios tienen que entrar a ‘Ajustes’, ‘Batería’ y seleccionar la opción de ‘Batería’ donde podrán ver una lista de aplicaciones ordenadas por su consumo en las últimas 24 horas, de acuerdo con el mismo portal.

La idea de esta herramienta es ver qué aplicaciones no usan permanentemente para así ponerlas en segundo plano y que no consuman toda la batería del teléfono.

El brillo es una de las funciones que más descarga el celular, lo mejor es ajustarlo para que se gradúe de manera automática. Para poder hacerlo simplemente deben entrar a ‘Ajustes’ y elegir la opción ‘Pantalla y Brillo’ donde lograrán modificarlo.

Cuando llegue el momento de cargar el teléfono, lo mejor es conectarlo hasta que esté en su 100%, no es recomendable cargarlo a ratos porque cuando lo usen no va a estar el ciclo completo y la batería se irá más rápido. Además, se aconseja cargar los teléfonos sin funda para que no se recalienten y se dañe la batería.